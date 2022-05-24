İsrail’e kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite toplantısına başkanlık etmek üzere bugün Filistin’e gidecek. Çavuşoğlu, İsrail’de de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin’i bugün ziyaret edecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’de ikili görüşmeler de yapacak. Mevkidaşı Riyad Malki ile bir araya gelecek olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Çavuşoğlu, İsrail’de de temaslarda bulunacak

Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından Çarşamba günü İsrail’e geçecek.

İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Türkiye-İsrail ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu bu temaslarının öncesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.