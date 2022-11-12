İsrail’e yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile İsrail Büyükelçiliği’ne büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

İsrail Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar’ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

Türkile ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında 4 yıllık aranın ardından iki ülke arasında 17 Ağustos 2022’de karşılıklı büyükelçi atama kararı alınmıştı. Bu kapsamda ilk adım İsrail’den gelmiş, 20 Eylül 2022’de İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’ne Irit Lillian getirilmişti. İsrail’in ardından Türkiye de 7 Ekim 2022’de Telaviv Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar’ın getirildiğini duyurmuştu. Torunlar’ın atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç resmen tamamlanmış oldu.