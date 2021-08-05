İsrail’i BMGK’ya şikayet ediyor

Lübnan, düzenlediği saldırılardan dolayı İsrail’i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail’i acil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet etme talimatı verdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyab, “düşman İsrail’in önce topçu atışları, sonrasında da savaş uçaklarıyla Lübnan’ın egemenliğine saldırdığını” belirtti.

İsrail’in “Lübnan topraklarından işgal altındaki Filistin’in kuzeyine zamanı ve hedefi şüpheli şekilde roketlerin düştüğünü” gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal eden saldırılarını açıkça itiraf ettiğini vurgulayan Diyab, söz konusu roket atışlarını ise kimsenin üstlenmediğine dikkati çekti.

İsrail’in saldırılarının acil olarak BMGK’ya şikayet edilmesi için Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker’e talimat verdiğini aktaran Diyab, şunları kaydetti:

“İsrail’in ülke egemenliğine yönelik bir dizi ihlalleri ve Suriye’ye yönelik saldırılarında Lübnan hava sahasını kullanmasının ardından gelen bu yeni ve tehlikeli saldırı, Lübnan’ın güneyindeki sükunete dair büyük bir tehdit teşkil ediyor.”

BM ve BMGK’yi İsrail’i bu adımlarından vazgeçirmeye ve Lübnan’ın egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini durdurmaya çağıran Diyab, “Bu ihlaller BMGK’nin 1701 sayılı kararını ve 2006 yılından beri bölgede sağlanan istikrarı tehdit etmeye başladı.” ifadelerini kullandı.