İsrail’in başkentine saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail’i başkenti Tel Aviv’de bir aracın yayaların üzerine dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araç yürüyüş yolundaki yayaların arasına daldı. Bu sırada araçtan etrafa ateş eden saldırgan, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, bir turist hayatını kaybetti, en az 6 kişi de yaralandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’den saldırı haberi geldi.

Kent merkezindeki sahil yolunda bir kişi, etrafa ateş açıp, aracıyla yürüyüş yolundaki yayaların arasına daldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı. İsrail basınındaki haberlere göre, hayatını kaybeden kişinin İtalyan bir turist olduğu aktarıldı.

İsrail polisi, yakınlarda bulunan bir polis memurunun olay yerine geldiğinde çok sayıda yaralı ve yürüyüş yolunun yakınında devrilmiş bir araç bulduğu bilgisini paylaşarak, silah çekmeye çalışan sürücüyü etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler de paylaşıldı.

Bu son saldırı, Batı Şeria’da iki İsrailli kız kardeşin aracına ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından meydana gelen ikinci ölümcül saldırı oldu.

Saldırı sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu’nun polis ve orduya güvenlik önlemlerini artırması talimatı verdiği bildirildi.

MESCİD’İ AKSA BASKINI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas’ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze’ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze’den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.