İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

İsrail ordusunun 23. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi oldu.

Görevi sona eren Aviv Kohavi’nin ardından İsrail ordusunun 23. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi olarak açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevi sona eren General Aviv Kohavi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant’ın katıldığı törenle görevini General Halevi’ye devretti.

Bu görev teslim töreniyle birlikte 55 yaşındaki Halevi, İsrail ordusunun 23. Genelkurmay Başkanı oldu.

İsrail ordusunda 37 yıldır görev yapan Halevi, Genelkurmay Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştu.