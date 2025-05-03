İsrailli Aileler, Esir Taksisi İstiyor

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Çağrı

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları artırma ve işgal alanını genişletme planlarına karşı çıkarak esir takası anlaşması talep etti. Aileler, Tel Aviv’de Savunma Bakanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak şekilde Gazze’ye asker göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çekti.

NETANYAHU’NUN PLANLARI

İsrail basını, ordunun Gazze’deki saldırıları yoğunlaştırma ve işgal alanını genişletme planlarını Netanyahu’ya sunduğunu, bu doğrultuda yedek kuvvetlerin çağrılması için hazırlıkların yapıldığını aktarıyor. Gazze’deki esir Matan’ın annesi Einav Zangauker, 18 Mart’ta yeniden başlayan saldırıları “anlamsız, Başbakan Netanyahu’nun sona erdirmeyi reddettiği bir savaş” olarak tanımladı. Zangauker, “Netanyahu, esirlerin geri dönmesinin ikincil bir hedef olduğunu zaten söyledi. Oğlumun hayatı onun için ikincil öneme sahip. Koalisyonunu korumaya gelince her şey ikincil öneme sahip.” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

İsrailli esir Nimrod’un kardeşi Yotam Cohen ise, Netanyahu’nun kendisini bir anlaşmayla evine geri götürmek yerine, kardeşinin hayatını tehlikeye atan bir “savaşta” ölmeleri için Gazze’ye asker yolladığını dile getirdi. Cohen, Gazze’ye yapılan saldırıların esirleri öldürdüğünü ve buna karşı çıkmanın bir görev olduğunu vurguladı.

ÇAĞRI YAZILI AÇIKLAMADA YER ALDI

İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu çatı platform, Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması planından vazgeçmesi yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, İsrail hükümetinin esirleri geri getirmeden bir tür zafer elde edilebileceği yanılsaması içinde olduğuna dikkat çekildi. “Şimdi alınan tehlikeli karara karşı uyarıyor ve tüm esirleri geri getirecek bir anlaşmaya varmaya çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi.