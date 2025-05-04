İsrailli Askerler, Filistinlilere Saldırdı

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA’DA SALDIRILAR

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere ve onların mülklerine saldırılar düzenliyor. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, El Halil kenti yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, Rakiz köyünde yer alan 30 zeytin ağacı, İsrailli bir grup tarafından kesilerek yok edildi. Aynı grup, Mesafir Yatta beldesinde yer alan Halava köyünde, hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazisinin bulunduğu bölgeye bıraktı.

ÇİFTÇİLERİN MÜLKLERİNE ZARAR VERİLİYOR

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Ras bölgesinde, bir Filistinli çiftçiye ait tarım arazisine kurulan baraka, İsrailli gruplar tarafından tahrip edildi ve içindeki eşyalar zarar gördü. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam saatlerinde Selfit’in güneyindeki Ferha köyünde, yoldan geçmekte olan bir Filistinli çiftçiye de saldırı düzenledi. Yerleşimlere Karşı Gençlik Buluşması üyesi olan Filistinli aktivist Muhenned Kafişa, yaptığı açıklamada, İsraillilerin askerlerin korumasında Tel Ermide bölgesine baskın düzenlediğini belirtti. Kafişa, bu kişilerin Filistinlilerin evlerine taş attığının ve bir çocuğu birkaç saat alıkoyduğunun bilgisini verdi.

İŞGAL ARTIYOR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, 2025’in ilk 3 ayında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da, Filistinlilere ve onların mülklerine karşı toplamda 860 saldırı düzenledi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da 451 bin, Doğu Kudüs’te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki bu gasplar yasa dışı olarak kabul ediliyor.