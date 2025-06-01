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İsrailli Baba, Trump’tan Müdahale İstedi

İSRAİLLİ ESİRİN BABASINDAN TRUMP’A ÇAĞRI

Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli bir esirin babası, ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’de devam eden saldırıları durdurmaya zorlamasını talep ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN’da yayımlanan habere göre, Hamas’ın elindeki esir Nimrod Cohen’in babası Yehuda Cohen, Trump’a yaptığı çağrıda “Lütfen Netanyahu’yu savaşı bitirmeye zorlayın. Oğlumu canlı görebilmemin tek yolu bu.” dedi.

ESİR AİLELERİ ENDİŞELİ

İsrail’deki esirlerin aileleri, ordunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırıları artırmasının ardından, esir tutulan yakınlarının durumu konusunda endişe taşıdıklarını dile getirdi. Söz konusu saldırılar, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölümüne yol açmış durumda.

ORDUDAN YENİ OPERASYON DUYURUSU

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin Mayıs’ın 4’ünde onayladığı yeni saldırı planının uygulamaya konulduğunu bildirdi. Bu plan çerçevesinde, Gazze’de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan karadan saldırılar başlatıldı. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde “Gideon’un Savaş Arabaları” adlı plan kapsamında kapsamlı bir kara harekâtının başlatıldığı belirtildi.

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