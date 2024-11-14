İsrailli Bakan’dan Batı Şeria’ya Çağrı

İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik uygulamaları devam ediyor. Son olarak, aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Bu konuyla ilgili bilgiler Yediot Ahronot gazetesinde yer aldı.

Olası İlhak Hakkında Değerlendirmeler

Haber göre, Ynet’e konuşan Strock, İsrail ordusunun Gazze’deki işgali ve işgal altındaki Batı Şeria’nın “olası ilhakına” dair görüşler sundu. Strock, “İşgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi için hazırlıklar yapıyoruz” dedi. Ayrıca, bölgedeki Filistinlilerin topraklarında kalmalarına izin verilebileceğini belirtirken, yerel halkın seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması gerektiğini savundu.

ABD’li İsimlerden Gelen Destek

Strock, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yeni döneminde çalışacak isimlerden cesaret aldığını ifade etti, bu kişilerin ilhaka destek verdiğini iddia etti. Örneğin, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi isimler zaten seçildi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Strock, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara dair de, “Gazze Şeridi’nden bir çıkış stratejisi olması gerektiğini düşünmüyorum.” dedi.

Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Görüşler

Gazze’de belirlenen askeri hedefleri yerine getirmek için uzun süre kalmaları gerektiğini ifade eden Strock, “Orada çok uzun süre kalmamız gerekiyor.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde 2 milyon Filistinli sivilin açlık çekmesine rağmen, ateşkese ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu da belirtti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi’nin grup toplantısında, Batı Şeria’nın ilhak edilmesi zamanının geldiğini duyurmuş, 2025 yılını ilhak yılı olarak öngördüğünü belirtmişti. Smotrich, Trump döneminin bu ilhak için bir fırsat sunduğunu savundu.