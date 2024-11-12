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İsrailli Bakana Dışişleri’nden Sert Tepki

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İSRAİL’İN AŞIRI SAĞCI BAKANINDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Batı Şeria’nın ilhak edilmesinin zamanının geldiğine dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Smotrich, 2025 yılının Batı Şeria’nın “ilhak yılı” olacağını belirtti.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz” denildi. Bu durum, bölgedeki tansiyonu daha da artırabilecek potansiyeli taşımakta.

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