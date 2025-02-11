İsrailli Bakandan Trump’ın Gazze Açıklamasına Tepki

SMOTRICH’İN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin başına bir zarar gelmesi durumunda “Gazze Şeridi’nin bir kısmını ilhak edeceklerini” duyurdu. Smotrich, bu açıklamaları, İsrail güvenlik kabinesinin Hamas ile yapılacak esir takasına ilişkin toplantısı öncesinde yerel basına yaptı.

HAMAS’A ULTİMATOM ÖNERİSİ

Smotrich, Hamas’a karşı “ültimatom verilmesi gerektiğini” vurguladı ve insani yardımların Gazze’ye girişinin engellenmesini istedi. Ayrıca, esirlerin başına bir şey gelmesi durumunda Gazze topraklarının ilhak edilmesi fikrini dile getirdi. “Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HAMAS’TAN KİLİT AÇIKLAMA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını belirtti. Açıklamada, askıya alma haberinin esir takasından yalnızca 5 gün önce duyurulduğu ve bu durumun arabulucu ülkelere İsrail’e ateşkes maddelerine uyulması konusunda baskı kurma fırsatı sunduğu ifade edildi.