İsrailli Bakanlar, Gazze Planını Onayladı

İSRAİL BAKANLARINDAN YENİ SAVAŞ PLANINA ONAY

İsrailli bakanlar, Gazze’deki Hamas’a karşı savaşı yoğunlaştırma planını onayladı. Bu plan, “Gazze’de daha fazla toprak ele geçirilmesini ve on binlerce yedek askerin göreve çağrılmasını” kapsıyor. ABD medyasının, adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı bilgilerine göre, İsrailli bakanlar, Gazze’de Hamas’la devam eden savaşı derinleştirme planını bugün kabul etti. Plan çerçevesinde, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde daha fazla toprak alınacak ve on binlerce yedek askerin göreve çağrılması öngörülüyor.

SAVAŞIN TIRMANMASINA NEDEN OLABİLİR

Yetkili, “planın aşamalı olarak uygulanacağını ve bunun, İsrail ile Hamas arasında sekiz hafta süren ateşkesin uzatılamaması neticesinde mart ortasında yeniden başlayan çatışmaların büyük ölçüde alevlenmesine yol açabileceğini” dile getirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, dün ordunun on binlerce yedek askeri göreve çağırdığını ve İsrail’in Gazze’de “ek alanlarda” operasyonlar gerçekleştireceğini, Hamas’ın altyapılarına yönelik saldırıların devam edeceğini bildirdi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, şu an Gazze topraklarının yaklaşık yarısını kontrol ediyor. Bu alanlar, İsrail sınırı boyunca bir tampon bölge ile Gazze Şeridi’ni doğu-batı yönünde kesen üç koridoru içeriyor. Bu durum, Filistinlileri Gazze’deki giderek kısıtlanan yaşam alanlarına zorlamakta. 18 Mart’ta yeniden başlayan İsrail saldırıları sonrası, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 600’den fazla insan yaşamını yitirdi. İsrail, uzun bir süredir Gazze’ye yardım girişlerine de izin vermiyor. Bu durum, 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi savaşın en kötü insani krizine mahkûm ediyor. Açlık, yaygın hale gelmişken, kıtlıklar yağmalamalara yol açıyor. Hamas, bu yağmalara karışanların idam edileceğini açıkladı. İsrail, Hamas tamamen yok edilmeden savaşın sona ermeyeceğini belirtirken, Hamas ise savaşın sona ermesini içeren bir anlaşma talep ediyor.