İsrailli Esir Yakınları, ABD’li Temsilciden Anlaşma İstedi

İsrailli Esir Yakınlarından Çağrı

İsrailli esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan Gazze Şeridi’ndeki esir takası için yeni bir anlaşma taslağı istedi. The Times of Israel’in haberine göre, esir yakınları Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazze Şeridi’ndeki esirlerden Eitan Horn’un babası Itzik Horn, Witkoff’a yardım talep etti. Horn, Witkoff’tan savaşı uzatmaya çalışan Netanyahu ve hükümetini bir kenara bırakarak, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ve Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirecek bir teklif sunmasını istedi. Horn, “İsteği doğrultusunda ateşkes sağlanması mümkün” diyerek, “İsrail devletini kurtarmanın tek yolu muhtemelen budur.” ifadesini kullandı.

Gösteriler Ülke Genelinde Yayılıyor

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, başta Tel Aviv olmak üzere, İsrail genelinde gösteriler yapıldı. Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda, Gazze’deki esirlerin geri getirilmesi için anlaşma talep eden binlerce İsrailli toplandı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarının hayatı tehlikeye attığını söylediği esir Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, Tel Aviv’de düzenlenen gösteride söz aldı. Annesi Zangauker, “Ölüm meleği Netanyahu esirleri kurban etmeye devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaparak, Netanyahu’yu iktidarını sürdürmek için orduyu kullanmakla suçladı. Zangauker, oğlu ölürse kanının Netanyahu’nun elinde olacağını belirtti. Başbakanın siyasi kaygıları sebebiyle Gazze’ye yönelik saldırıların esirleri öldürdüğünü ve bu saldırıların yasadışı emirler olduğunu da sözlerine ekledi.