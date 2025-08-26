İsrailli Esir Yakınları, Gazze’de Eylem Düzenledi

İSRAİLLİ ESİRLER İÇİN PROTESTOLAR

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talep ederek “ulusal mücadele günü” adı altında ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenliyor. Sabah erken saatlerde birçok şehirde yolları trafiğe kapatan protestocular, Tel Aviv’in önemli yollarından olan Ayalon otoyolu ile birlikte Kudüs’e giden 1 numaralı otoyolunu da kapatmayı başardı. Ülkede, Akdeniz sahilinden kuzeye güney kateden 4 numaralı otoyolda da uzun süreli eylemler gerçekleştirilerek trafik akışını engellendi. Bazı göstericilerin yollarda ateş yaktığı gözlemlendi.

GECEYİ DE DEVAM EDEN EYLEMLER

Gece saatlerine kadar süren kitlesel protestolar, göstericilerin trafiği kapatma eylemleriyle sürdü. Akşam saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri tarafından geniş bir protesto gerçekleştirildi. Bu çağrıya yanıt veren binlerce kişi cadde ve sokaklara çıkarak seslerini duyurdu. Sağlık çalışanları, barolar, yüksek teknoloji sektöründeki profesyoneller, üniversite mensupları ve bazı holding çalışanları bu protestolara katıldı. Tel Aviv dışında, ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması için binlerce gösterici, İsrailli bakanların evlerinin önüne yürüyerek taleplerini iletti.

EYLEMLERE SİYASİ DESTEK

Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın evinin önüne gelen göstericiler, İsrailli esirlerin isimlerini haykırarak taleplerini iletti. Hod Haşaron kentinde Eğitim Bakanı Yoav Kisch’in evinin önünde de ateşkes çağrısı yapan pankartlar açıldı ve hükümete karşı sloganlar atıldı. Protestolar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat’ın Batı Kudüs’teki evleri önünde de yoğunlaştı. Ayrıca, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da bir otoyolda yol kapatma eylemine katıldı. İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv ise Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı”nda yapılan eylemlere destek verdi.

TALEPLERİN GÜÇLÜ SESİ

Kariv, geçmişte ateşkes ve esir takası anlaşmalarının kamuoyu baskısıyla yapıldığını ifade etti. “Bir milyon İsraillinin sokağa çıkması gerekiyor, aksi takdirde Gazze’deki savaşı bitiremeyecek ve esir takası anlaşmasını hükümete imzalatamayacağız” dedi. Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, basın açıklamasında “Netanyahu’nun kamuoyu baskısından korktuğunu” belirterek, “Harika bir milletimiz var fakat hükümetimiz yok.” ifadesini kullandı. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu’yu siyasi çıkarları yüzünden anlaşmayı kabul etmemekle suçlayarak masada Hamas’ın kabul ettiği bir ateşkes ve esir takası anlaşması önerisi bulunduğunu vurguladı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “savaşın 2-3 haftaya biteceği” ifadesini dikkate alarak bunu savaşın bitmesi için bir tarih vaadi olarak kabul ettiklerini bildirdi.