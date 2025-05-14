İsrailli Esirler, Kapsamlı Anlaşma İstiyor

İSRAİLLİLERDEN NETANYAHU’YA ÇAĞRI

Serbest bırakılan bazı İsrailli esirler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander’ın serbest bırakılmasıyla doğan tarihi fırsattan yararlanarak kapsamlı bir esir takası anlaşması imzalama çağrısında bulundu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas ile gerçekleştirilen esir takasları sonucunda serbest kalan 65 kişi, Netanyahu’ya bir mektup yazdı. Bu mektupta, serbest kalan İsrailliler, Netanyahu’dan Gazze’de tutulan tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesine yönelik bir anlaşma için müzakerelerin sürdürülmesi talimatı vermesini talep etti.

FIRSATI DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR

Serbest bırakılan İsrailliler, Netanyahu hükümetinin, ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Idan Alexander’ın serbest kalmasıyla birlikte tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirttiği mektupta, “İsrail hükümetinin artık müzakere masasına geri dönmek için gerçek bir fırsatla karşı karşıya olduğuna inanıyoruz. Bu sürece dahil olan herkese sesleniyoruz. Lütfen kapsamlı bir anlaşma imzalanana kadar geri dönmeyin.” ifadelerine yer verildi. Mektupta, İsrail toplumunun çoğunluğunun Gazze Şeridi’ne saldırıları durdurma pahasına bile olsa esirlerin evlerine dönmesini istediğine vurgu yapıldı.

NETANYAHU’NUN MÜZAKERE HEYETİ GÖNDERİLDİ

Netanyahu, Doha’ya müzakere heyeti göndermişti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 12 Mayıs’ta yaptığı görüşme sonrasında Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar’ın başkenti Doha’ya bir müzakere heyeti göndereceğini açıklamıştı. Netanyahu’nun, Witkoff ve Doha’ya giden İsrail müzakere heyetiyle bu müzakerelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptığı bildirilmişti.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler çerçevesinde Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas, İdvan Alexander’ı pazartesi günü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş ve esir asker İsrail’e ulaşmıştı.