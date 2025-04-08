İsrailli Eski Futbolcuya El Bombası Atıldı

İSRAİLLİ FUTBOLCUYA YAPILAN SALDIRI

Uzun yıllar boyunca İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden eski futbolcu Yossi Benayoun’un evine el bombası atıldığı bildirildi. Yossi Benayoun, yaşanan bu olayın ardından büyük bir şok yaşadı. West Ham United, Liverpool, Chelsea ve QPR takımlarında forma giymiş olan Benayoun’un kariyeri boyunca yaşadığı bu olay, onun için en büyük sürprizlerden biri oldu.

OLAYIN DETAYLARI

2019 yılında futbolu bırakan Benayoun’un evine Pazar günü sabah saat 11:00 civarında bir motosikletli tarafından el bombası atıldığı belirtildi. Emniyet güçleri, olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı. Atılan el bombasının Gazze’deki savaşla ilgili olmadığı açıklanırken, olayın farklı bir boyutta değerlendirileceği kaydedildi.

BENAYOUN’UN AÇIKLAMALARI

Olay hakkında açıklama yapan Benayoun, “Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu durum, eski futbolcunun güvenliğini tehdit eden bir olay olarak kayıtlara geçti.