İsrailli Futbolcuya Asker Selamı Cezası

CEZA AÇIKLANMADA

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında, attığı gol sonrası asker selamı veren Gavriel Kanichowsky’ye verilen cezanın detayları gün yüzüne çıktı. UEFA, Kanichowsky’ye kınama cezası verdiğini açıkladı. Maç sonrası TFF, Kanichowsky’nin yaptığı asker selamı nedeniyle UEFA’ya şikayet gerçekleştirmişti.

MAÇIN SONUCU

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, Macaristan’da seyircisiz bir stadyumda karşılaştı. Maccabi Tel Aviv, bu maçı 3-1’lik skorla kazanarak sahadan ayrıldı.

MERİH DEMİRAL’IN CEZASI

Kanichowsky’ye verilen kınama cezası, UEFA’nın Merih Demiral’a daha önce verdiği ceza ile birlikte gündeme geldi. Merih Demiral, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye-Avusturya karşılaşmasında galibiyet sevinci esnasında yaptığı ‘bozkurt selamı’ nedeniyle soruşturma geçirmişti. UEFA, bu sebep ile Demiral’a iki maçlık ceza vermiş ve gerekçe olarak “sportif olmayan nitelikteki hareket” ilkesini sunmuştu. Beşiktaş maçındaki asker selamı nedeniyle Kanichowsky’ye sadece kınama cezası verilmesi, sosyal medya üzerinde geniş bir şekilde tartışıldı.