İsrailli Gruplar, Filistin Zeytinliklerini Yaktı

İSRAİLLİ GRUPLARIN ZEYTIN AĞAÇLARINA SALDIRISI

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin ağaçlarını ateşe veriyor. Filistin haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Ramallah’ın kuzeyindeki Sincil kasabası yakınlarında bulunan Ras ed-Deyr bölgesinde bir grup İsrailli, bir zeytinliği yakıyor. Yangında ne kadar maddi hasar oluştuğuna dair bir bilgi verilmedi.

KAÇAK YERLEŞİM HAZIRLIKLARI

Başka bir grup İsrailli, Ramallah’ın doğusundaki El-Muğayyir köyüne yakın olan El-Kala bölgesinde çadır kurarak bölgeyi sahiplenmeye çalışıyor. İsrailliler, kaçak yerleşim kuracakları alanlara önce farklı malzemelerle baraka evler inşa ediyor ve etrafına çit çekip yol yapıyor. Bu yöntemle, bölgeleri kaçak yerleşimler için hazırlıyorlar.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI FAALİYETLER

Batı Şeria ve Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre işgal toprağı olarak kabul edilir ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı sayılıyor. İsrail kabinesi, Batı Şeria’da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin kurulmasına onay vermişti. İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 250’ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

İŞGALİN DERİNLEŞMESİ VE ETKİLERİ

Yasa dışı yerleşim birimleri, Filistin kentlerini ve köylerini birbirinden ayırarak, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da sık sık Filistin köylerine saldırıyor; evler, araçlar ve tarım arazileri ateşe veriliyor, zeytin ağaçları kesiliyor. Bu saldırılar nedeniyle Batı Şeria’da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin yaşamı daha da zorlaşıyor.