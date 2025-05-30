İsrailli Gruplar, Zeytin Ağaçlarını Yaktı

İSRAİLLİ GRUPLARIN ZEYTIN AĞAÇLARINA SALDIRISI

Filistinlilerin topraklarını ele geçiren İsrailli grupların, işgal altında bulunan Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdiği ve kaçak yerleşim yerleri oluşturma hazırlığı yaptığı bildiriliyor. Filistin haber ajansının raporuna göre, bir grup İsrailli, Ramallah’ın kuzeyindeki Sincil kasabası yakınlarındaki Ras ed-Deyr bölgesinde bulunan bir zeytinliğe zarar verdi. Yangın sonucunda oluşan maddi hasara dair herhangi bir bilgi verilmedi.

KAÇAK YERLEŞİM YERLERİ İÇİN HAZIRLIK

Başka bir grup İsrailli ise, Ramallah’ın doğusundaki El-Muğayyir köyüne yaklaşık 500 metre mesafedeki El-Kala bölgesinde çadır kurarak bölgeyi sahiplenmeye çalışıyor. İsrailliler, kaçak yerleşimler kuracakları alanlara ilk olarak çeşitli malzemelerden baraka evler inşa ediyor, ardından etrafa çit çekip yollar yaparak bölgeyi kaçak yerleşimlere hazırlıyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs işgal toprakları olarak sayılmakta ve buradaki tüm yerleşim faaliyetleri yasadışı kabul ediliyor. İsrail hükümeti, Batı Şeria üzerinde gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin kurulmasına onay vermişti. İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 250 yasa dışı yerleşim biriminin bulunduğu belirtiliyor.

İŞGALİN DERİNLEŞMESİ VE SALDIRILAR

Bu yasa dışı yerleşim birimleri, Filistin kentleri ve köyleri arasındaki bağlantıyı koparıyor ve bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da sıkça Filistinlilere ait köylere saldırıda bulunuyor. Bu saldırılar sırasında evler, araçlar ve tarım arazileri ateşe veriliyor, zeytin ağaçları kesiliyor. Gasplar ve saldırılar nedeniyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin yaşam koşulları giderek güçleşiyor.