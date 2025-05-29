İsrailli Milletvekilleri, Mescid-i Aksa’ya Açıklama Yaptı

İSRAİL MİLLETVEKİLLERİNDEN MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI

İsrailli milletvekilleri, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da Yahudilerin ibadet etmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti. İsrail’de koalisyon ortakları olan Likud, Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm partilerinin milletvekilleri, İsrail Meclisi’nde bir toplantı düzenledi. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nden Dan Illouz, Ariel Kellner ve Amit Halevi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi’nden Limor Son Har-Melech, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi’nden Simcha Rothman, Mescid-i Aksa’nın Yahudilerin ibadetine açılması yönünde çağrı yaptı.

Likud Milletvekili Illouz, Mescid-i Aksa’da Yahudilere yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade ederek bu durumu değiştirme çağrısı yaptı. Diğer bir Likud Milletvekili Halevi ise Kudüs’ün geçmişte olduğundan daha “Yahudi” olduğunu savunarak “üçüncü tapınağın” inşaası için ABD Kongresi’nden destek beklediklerini dile getirdi. Toplantıya katılan aşırı sağcı örgüt lideri Tom Nissani, Mescid-i Aksa’nın yerine üçüncü tapınağın inşa edilmesi için çeşitli ülkelerden talepler aldıklarını belirtti. Nissani, sözde tapınağın inşası için Mescid-i Aksa’daki durumun değişmesi gerektiğini vurgulayarak, Müslümanların kutsal mabedine yönelik baskınların artırılması gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa’nın mevcut durumu 1994’te Ürdün ile İsrail arasında imzalanan Vadi Araba Anlaşması’na dayanmaktadır. Bu anlaşma gereği, Kudüs’teki dini işlerden sorumlu ülke olarak Ürdün kabul edilmiştir. Ayrıca, 2013’te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan bir anlaşma, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların korunması ve yönetimi konusunda Ürdün’e hak vermektedir. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunmaktadır.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izniyle Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden tek taraflı kararlarla polis eşliğinde Aksa’ya girmektedir. İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa’da “sadece Müslümanların ibadet ettiği” ve diğer dinlerin mensuplarının yalnızca ziyaret edebildiği tarihi statükoyu koruduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisi korumasında Aksa’ya yaptıkları baskınlar sırasında dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça medyaya yansıyor.