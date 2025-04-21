İsrailli Muhalefet Liderleri, Netanyahu’yu Tehdit Olarak Değerlendirdi

İSRAİLLİ MUHALEFET LİDERLERİNDEN NETANYAHU’YA ELEŞTİRİ

İsrailli muhalefet liderleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’e hükümet karşıtı protestolarla ilgili bilgi toplaması konusunda yaptığı baskının ülkenin güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti. Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki Gelecek Var, Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinin liderleri Yair Lapid, Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan, Şin-Bet şefi Ronen Bar’ın İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu yazılı ifadenin ardından bir araya geldi. Ortak açıklamalarında, “Şin-Bet şefinin yeminli ifadesine göre, başbakanın davranışı geleceğimizi ve varlığımızı tehlikeye atıyor ve devletin güvenliğine zarar veriyor.” ifadelerini kullandılar. Ayrıca, muhalefet liderlerinin son gelişmeleri görüşmek üzere acil bir Meclis toplantısı talep etmeyi planladıkları belirtildi.

DEMOCRATS LİDERİNDEN NETANYAHU’YA CİDDİ SUÇLAMALAR

Demokratlar’ın lideri Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun İsrail’in güvenliğine, hukukun üstünlüğüne ve devletin varlığına yönelik doğrudan bir “tehdit” olduğunu vurguladı. Golan, Şin-Bet liderinin yazılı ifadesinde belirttiği hususların İsrail demokrasisi için bir “acil durum alarmı” niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca, “Başbakan (Netanyahu), Şin-Bet şefinden devlete sadakat yerine kişisel sadakat talep etti.” diyerek, gizli servisi sivil halka karşı kullanmayı ve hukukun üstünlüğünü kendi çıkarları doğrultusunda eğmesini istediğini ileri sürdü. Bunun yanı sıra Golan, Netanyahu’nun aşırı sağ hükümetinin “fiili bir darbe” gerçekleştirdiği iddiasında bulundu.

ŞİN-BET DİREKTÖRÜ’NÜN GÖREVDEN ALIMA DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALARI

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise X hesabından, Şin-Bet şefi Bar’ın belirttiği hususların devletin soruşturma komisyonu kurulmasını gerektiren ciddi bulgular olduğuna dikkat çekti. Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hükümet tarafından görevden alınmasına dair Yüksek Mahkeme’ye sunduğu yazılı ifadede, Başbakan Netanyahu’nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlara dair bilgi toplamasını istemiş olduğunu açıkladı. Bar, Netanyahu’ya sadık kalma beklentisiyle görevden alındığını iddia ederek, “Yüksek Mahkeme yerine Başbakan’a itaat etme beklentisi” yüzünden bu durumun yaşandığını ifade etti. Ayrıca Bar, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında “güvenlik gerekçesiyle” ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini belirtti. Netanyahu, son görüşmelerinde Şin-Bet Direktörü Bar’ın görevden alınacağını önceden bildirdi. 8 Nisan’da ise İsrail Yüksek Mahkemesi, Bar’ın görevden alım kararını durdurmuştu.