İsrailli Saldırganlar, Filistinli Evleri Yakıyor

İSRAİLLERİN SALDIRISI

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev, ahırlar ve araçları ateşe veriyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, çok sayıda İsrailli, Batı Şeria’daki Deyr Dibvan beldesine saldırı gerçekleştirdi. Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, “Ebu Kayid” ailesine ait evlere yönelik yapılan saldırıda, Deyr Dibvan’ın batı girişinde bir ev ve bazı araçlar ateşe veriliyor.

BÖLGEDEKİ ENGELLER

Saldırı sırasında İsrail askerleri, bölge sakinlerini evlerine hapsediyor ve vatandaşlar ile ambulans ve itfaiye araçlarının girişini engelliyor. Ayrıca, Deyr Dibvan’da çok sayıda Filistinliye ait araçların taşlandığı bildiriliyor. “Filistin’in Sesi” radyosu, saldırgan İsraillilerin, Filistinlilerin çiftliklerine ve at ile koyunların yetiştirildiği ahırlara da saldırdığını belirtiyor. Radyonun Telegram hesabında paylaşılan bir videoda, bölgede büyük bir yangının çıktığı ve dumanların havaya yükseldiği gözlemleniyor.

ARTAN SALDIRILAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırı sayılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırarak sivil halkın yaşamını olumsuz etkiliyor.