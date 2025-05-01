İsrailli Saldırılarda Beş Filistinli Yaralandı

İSRAİLLİLERİN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği saldırılarda, iki engelli kız kardeşin de içinde bulunduğu 5 kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, bir grup İsrailli, Batı Şeria’nın El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Sair beldesinin girişindeki otuzlu yaşlardaki engelli Diyna ve Dünya Yusuf Ceradat adlı kardeşlere saldırdı. Saldırıda, Yahudi yerleşimcileri tarafından darp edilen kardeşlere, üzerlerine bilinmeyen bir sıvı madde atıldı. Yaralı kardeşler, beldedeki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Filistinli aktivist Sami Muhamire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup İsraillinin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta beldesindeki Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Muhamire, bu saldırıda 3 Filistinlinin darbedilerek yaralandığını belirtti. Ayrıca, İsraillilerin belde kırsalında Filistinli çobanlara saldırarak, koyunlarını çalmaya çalıştığını ifade etti. Bölgeye gelen İsrail askerlerinin çobanları bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

BASKILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail askerleri ve bu toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171’i çocuk olmak üzere toplamda 958 Filistinli hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

CENİN KENTİNDE YENİ SALDIRILAR

Gazze’de sağlanan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adıyla bir saldırı başlattı. Bu saldırılar, birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas da dahil olmak üzere, buralardaki mülteci kamplarını kapsamış durumda. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarındaki işgali sürdürüyor.