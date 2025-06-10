İsrailli Şirket Paragon’ın Yazılım Sorunu

CASUS YAZILIMINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ocak ayının sonunda İsrailli firma Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ ürününün, İtalya da dahil olmak üzere birçok ülkede gazetecilerin ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. İtalya’daki Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) yayımladığı raporda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda, Meta şirketinin aralarında İtalya’dan olanların da bulunduğu birçok kişiyi ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alındıkları konusunda uyardığı ve bu uyarıya bağlı olarak İtalyan istihbarat birimleri AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta sözleşmeyi askıya aldığı belirtildi. “Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” ifade edildi. Raporda, ayrıca yasa dışı göçle ilgili şüpheli olan Mediterranea Saving Humans STK’sının kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği de kaydedildi.

MEDYA MENSUPLARI ÜZERİNDEKİ İZLEME İDDİALARI

COPASIR raporunda, Meta’dan uyarı alan kişilerden biri olan tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun, İtalyan gizli servisleri tarafından ‘Graphite’ yazılımı ile dinlenmediğini bildirdiği aktarıldı. Cancellato’nun yönettiği Fanpage’de ise Paragon Solutions’un, sistemlerinin Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme gerekliliklerini ihlal edilip edilmediğine dair belirttikleri seçeneklerin İtalyan makamları tarafından dikkate alınmadığı ifade edildi. “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklaması yapıldı.

İSTİHBARAT KURULUŞLARINDAN YANIT

Paragon’un bu açıklamasına, İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS ile COPASIR’dan gelen yanıtlar da dikkat çekti. DIS, kendi güvenlik sunucularına Paragon’un yazılımını kurma önerisini “kabul edilemez” olarak tanımlarken, COPASIR de Paragon’un beyanını “şaşkınlıkla” karşıladığını belirtti. Cancellato, hem İtalyan makamlarının hem de Paragon’un kendisiyle ilgili hikayede yalan söylediğini öne sürdü. Muhalefetteki politikacılar ise hükümete konuyu parlamentoda netleştirmeye yönelik çağrılar yapmaya başladı. Hükümetten henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İTALYA’DAKİ HEDEF ALMA İDDİALARI

WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, Paragon Solutions’un ‘Graphite’ casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi. İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin partisindeki faşizm yanlılarının ifşa edildiği Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen bir uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını tespit ettiğini açıkladı. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının bu yazılımın hedefi olduğunu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın müdahale ettiğini duyurdu. Cancellato’nun dışında, göçmenleri kurtarma çabasıyla faaliyet gösteren Mediterranean Saving Humans STK’sının kurucusu Luca Casarini de benzer bir izleme durumu yaşadı. Casarini, kendisini izleyenlerin kimler olduğunu öğrenmek için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Hükümet, ülke içinde dinleme iddialarını yalanlarken, İtalya dışındaki birçok ülkeden de benzer mağduriyetleri bildirenler olduğu ifade edildi. Öte yandan, The Guardian, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığına dair bir haber yayımladı, fakat İtalyan hükümeti bu bilgiyi 12 Şubat’ta yalanladı.