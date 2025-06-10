İsrailli Şirket Paragon, Sözleşmeyi Sonlandırdı

İTALYA’DA PARAGON SOLUTIONS İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Ocak ayı sonunda İsrailli firma Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ isimli casus yazılımın, İtalya da dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığı yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün yayınladığı raporda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile imzaladığı sözleşmenin sona erdiği bilgisi verildi. Raporda, Meta firması tarafından yaklaşık 90 kişinin, aralarında İtalya’dan da kişilerin bulunduğu şekilde Paragon’un ‘Graphite’ yazılımı ile hedef alındıkları konusunda uyarıldığı ve bunun sonucunda İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat tarihinde sözleşmeyi askıya aldığı kaydedildi. “Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtilmiştir” ifadesi raporda yer aldı. Ayrıca, yasa dışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle “Mediterranea Saving Humans” isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli “Refugees in Libya” adlı STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği bilgisi de sunuldu.

CANCELLATO’DAN YANIT

COPASIR raporunda, Meta’dan uyarı alan tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun, İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı kullanılarak dinlenilmediğini ifade ettiği belirtildi. Cancellato’nun yönettiği Fanpage sitesinin yayınladığı habere göre, Paragon Solutions, sistemlerinin gazeteci Francesco Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu sunduğunu öne sürdü. “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklamasını yaptı. İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS, Paragon’un yazılımını kendi güvenlik sunucularına kurma önerisinin “kabul edilemez” olduğunu belirtirken, COPASIR da Paragon’un açıklamasına “şaşkınlıkla” yaklaştı.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Cancellato, Fanpage’deki makalesinde, ya İtalyan makamları ya da Paragon’un kendisinin karıştırıldığı bu olayda yalan söylediğini dile getirdi. Muhalefet partisi üyeleri, hükümeti konu hakkında parlamentoda açıklama yapmaya çağırdı. Hükümetten ise son haberlere dair henüz herhangi bir yanıt gelmedi. Meta şirketine ait WhatsApp, ocak ayının sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin ‘Paragon Solutions’ firması tarafından hedef alınmış olabileceği uyarısını yapmıştı. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024’te ifşa eden Fanpage’ın yayın yönetmeni Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarı ile siber saldırıya uğradığını öğrenmişti. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının hedef alındığını ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiğini duyurmuştu. Cancellato’nun yanı sıra, göçmenleri kurtarma faaliyetlerinde bulunan “Mediterranea Saving Humans” STK’sının kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını ifade etmişti. Casarini, kendisini izleme emrinin kimin verdiğinin soruşturulması için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulunmuştu. İtalya Başbakanlığı, hükümetin İtalya’daki bazı kişileri bu casus yazılımla dinlediği iddialarını reddetmiş, İtalya dışında da Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten mağdur kullanıcıların bulunduğunu kaydetmişti. İngiltere’den The Guardian gazetesi, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını bildirmiş, İtalyan hükümeti ise 12 Şubat’ta bu haberleri yalanladı.