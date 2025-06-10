İsrailli Şirketle İtalya Hükümeti Karşı Karşıya

GÜVENLİK KOMİTESİ RAPORUNDA YENİ GELİŞMELER

Ocak ayı sonunda İsrailli Paragon Solutions şirketinin geliştirdiği ‘Graphite’ casus yazılımının, İtalya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede gazetecilerin ve aktivistlerin dinlenmesinde kullanıldığına dair iddialar gündeme geldi. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün açıkladığı rapora göre, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshine karar verildi. Raporda, Meta firmasının, İtalya’dan birçok kişiyi ‘Graphite’ yazılımıyla hedef aldıkları konusunda uyarmasından sonra gelen tepkiler nedeniyle İtalyan istihbarat kuruluşları AISE ve AISI’nin sözleşmeyi 14 Şubat’ta askıya aldığı belirtiliyor. “Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” ifadesi de raporda yer aldı.

GÖZALTI LISTESİNDE TANINMIŞ GAZETECİLER VAR

Raporda, yasa dışı göçe yardım ettikleri iddiasıyla Mediterranea Saving Humans STK’sının kurucusu Luca Casarini ile Refugees in Libya isimli STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği bilgisi verildi. Ayrıca Meta’dan uyarı alan kişiler arasında yer alan tanınmış İtalyan gazetecisi Francesco Cancellato’nun, Graphite yazılımı kullanılarak dinlenmediğini belirttiği ifade edildi. Cancellato, “İtalyan yetkililer çözüm bulmamayı seçti” diyerek, Paragon Solutions’un İtalya’daki sözleşmelerini feshetmek zorunda kaldığını açıkladı.

PARAGON’DAN İTALYAN YETKİLİLERE CEVAP VAR

Paragon Solutions, sistemlerinin Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları çerçevesinde ihlal edilip edilmediğini belirlemenin yollarını İtalyan makamlarına sunduğunu savundu. Ancak Paragon, “İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için, şirket İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” dedi. İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS, Paragon’un güvenlik sunucularına kendi yazılımını kurma önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, COPASIR bu açıklamayı “şaşkınlıkla” karşıladı. Cancellato, konuyla ilgili her iki tarafın da yalan söylediğini ileri sürdü.

HÜKÜMETTEN YETKİLİ BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Muhalefetteki siyasetçiler hükümete, konunun parlamento çatısı altında açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. İtalya Başbakanlığı, WhatsApp uygulaması aracılığıyla 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin hedef alındığına dair bilgiler aldıklarını ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansının harekete geçirildiğini bildirdi. WhatsApp’tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrenen Cancellato, benzer şekilde göçmenleri kurtarma faaliyetleri yürüten Casarini’nin de hedef alındığını açıkladı. Başbakanlık, İtalya’daki bazı kişilerin dinlendiği iddialarını ise reddetti. İtalya dışında ayrıca Belçika, Yunanistan, Danimarka ve diğer bazı ülkelerden de mağdur kullanıcıların bulunduğu ifade edildi. The Guardian gazetesi, Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığına dair haberler yayımlarken, İtalyan hükümeti bu durumu 12 Şubat’ta yalanladı.