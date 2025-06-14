İsrailli Tarihçi Pappe, Uluslararası Dayanışma Çağrısı Yaptı

DAYANIŞMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, “Filistinlilerle dayanışma içinde olacak, içinde azıcık insanlık olanlardan oluşan uluslararası bir harekete ihtiyacımız var.” diye konuştu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen “Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Konferansı” başladı. Konferansın düzenleyicisi Musevi aktivist Dalia Sarig-Fellner, etkinliğin amacının, siyonist rejimin Gazze’de yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmesi ve işlenen katliamların siyonizm karşıtı Yahudiler adına yapılmadığını anlatması olduğunu belirtti.

AVRUPA’NIN SORUMLULUĞU

Konuşmacılardan Pappe, İsrail’in kuruluşundaki Avrupa rolüne dikkat çekerek, Avrupa’nın içindeki ırkçılığın, Filistin’deki Yahudi devleti fikrini oluşturmanın yanı sıra bunun sürdürülebilirliğine katkı verdiğini anlattı. Pappe, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Gazze’de yaşanan durumu Avrupalıların kendilerine sorması gereken bir konu olarak değerlendirdi. Ayrıca, Yahudilere yönelik soykırımın ardından Avrupa’dan hiç kimsenin, “Birlikte ırkçılığın olmadığı bir Avrupa inşa edelim.” demediğini dile getirdi.

SİYONİZM VE YAHUDİ DEVLETİ

Pappe, ırkçılık sorununu çözemeyen Avrupalıların, bazı Evanjelik Hristiyanlar ve Yahudilerin önerdiği siyonizmin, Filistin’de bir Yahudi devleti kurma fikrini kabul ettiğini söyledi. “Arap dünyası ve İslam coğrafyasının kalbinde, Filistinlilerin bedelini ödediği Batı Avrupa modelinde bir Yahudi devleti kurulma kararı alındı.” diyen Pappe, bu yaklaşımın mantıksız olduğunu belirtti. “İşte tam da bu yüzden bu konferansa ihtiyacımız var. Yahudi, Müslüman veya Hristiyan fark etmez, belirli bir grubun desteğini aramıyoruz. Filistinlilerle dayanışma içinde olacak, içinde azıcık insanlık olanlardan oluşan uluslararası bir harekete ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’NIN İKİYÜZLÜ TUTUMU

Pappe, Avrupa’nın İsrail’i, coğrafyadan bağımsız olarak kendisiyle organik bağı bulunan bir devlet gibi gördüğüne ve Filistinlilere karşı ağır suçlar işlediğinde bile ona dokunulmazlık sağladığına dikkat çekti. “Gazze soykırımı karşısında Avrupa’nın kayıtsızlığına şaşıranlar varsa, bunu Batı Avrupa’nın kendine ait bir devletinin yeniden soykırım yapabileceği kabullenme becerisi olarak yorumlayın.” şeklinde düşündüğünü paylaştı. Ayrıca, Avrupa’nın Rusya’yı savaş suçlarıyla suçladığını ancak İsrail’e karşı sessiz kaldığını belirtti.

YAHUDİLERİN SORUMLULUĞU

“Avrupa’da yaşayan Yahudiler olarak siyasi elitlerimize ve ana akım medyamıza, Gazze’deki soykırıma yol açan bu projenin (siyonizm) başlangıcında suç ortaklığı yaptıklarını, soykırımın kendisine de suç ortağı olduklarını ve eğer soykırımın sürmesine izin verirlerse yine suç ortağı olacaklarını anlatmalıyız.” diyen Pappe, Avrupalılara bu soykırımı durdurma güçlerinin olduğunu anlatmaları gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’E DİKKAT ÇEKEN SÖYLEMLER

Filistin asıllı doktor ve akademisyen Ghada Karmi, siyonizmi “şeytan” olarak nitelendirip, “Siyonizm şeytandır. Buna ilişkin hiçbir şüphe bulunmuyor. Şeytana karşıysanız o zaman siyonizme de karşı olmak zorundasınız.” şeklinde konuştu. 1948’de yurdundan edilen bir Filistinli olarak, siyonizme karşı mücadelesinin en önemli grubunun Yahudiler olması gerektiğini ifade eden Karmi, Batı’nın İsrail’e her zaman göz yumduğunu söyledi.

Karmi, “Anlattığım bu ittifaklar ve İsrail’e tanınan dokunulmazlık düşünüldüğünde, Gazze’deki soykırım ve eş zamanlı Batı Şeria saldırıları hiç de sürpriz değil. Eğer İsrail’i durduracak bir güç çıkmazsa, Filistinlileri bu topraklardan tamamen çıkartmaya hazırlanacak ki bunu her zaman arzuladı.” diyerek durumu ele aldı. “Öyleyse neden bu korkunç senaryoda istediği her adımı atmasın?” diye ekledi.

KONFERANSIN DEVAMINA YÖNELİK

İsrail’in alıkoyduğu “Madleen” gemisinde bulunan Avrupa Parlementosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan da çevrim içi olarak konferansa katılarak alıkonulma sonrası yaşadıklarını aktardı. İlk günü tamamlanan konferans, farklı ülkelerden siyonizm karşıtı tanınmış akademisyen ve aktivistlerin yapacağı sunumlarla 15 Haziran’da sona erecek.