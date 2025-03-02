İsrailli Vatandaş İran’a Bilgi Satmakla Suçlandı

İSRAİL VATANDAŞINA SUÇLAMALAR

İsrail savcılığı, bir vatandaş hakkında, ülkenin nükleer programıyla ilgili İranlı ajana bilgi satma suçlamasıyla bir iddianame hazırladı. The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Güney Bölge Savcılığı, Birüssebi (Berşeva) kentinde yaşayan Doron Bokovza’nın, İsrail’in nükleer programıyla ilgili bilgi aktardığı iddiasıyla harekete geçti.

ORTAK AÇIKLAMALAR VE SORUŞTURMA

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), ortak bir açıklama yaparak Bokovza’nın İranlı ajanlarla bağlantı kurduğu ve bu kişilere bilgi satmayı teklif ettiğini belirtti. Bu kapsamda aylar süren bir soruşturma yürütüldüğü duyuruldu. İddianameye göre, Bokovza’nın Negev Nükleer Araştırma Tesisinin fotoğraflarını çektiği ve bu tesisle ilgili çeşitli bilgileri İran adına aktardığı ifade ediliyor.

KAMUYA AÇIK BİLGİLER VE TUTUKLAMALAR

Ayrıca, Bokovza’nın Negev Nükleer Araştırma Merkezine erişim sağlamış gibi davrandığı, ancak İranlı ajana tesisle ilgili yalnızca “kamuya açık bilgiler” sunduğu öne sürüldü. Şin Bet, son aylarda İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle birçok İsraillinin tutuklandığını açıklamıştı.