İsrailli Vekilden Gazze Hakkında Sert Açıklama

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023’ten beri kesintisiz devam ediyor. Bayram boyunca süren bombardımanlar, sivillerin can kaybına neden oluyor.

Bölgede Kontrol Sağlanmalı

İsrail’in iktidar partisi Likud’un milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere dair yaptığı açıklamalarda savaşın doğasının “işgal” olduğunu savundu. 103FM Radyosu’na verdiği demeçte Halevi, “Bölgeyi işgal edip düşmandan arındırmak istiyoruz, aksi takdirde çocuklarınızı öldürüp torunlarınızı kaçıracaklar.” ifadelerini kullandı.

Hamas’a Karşı Mücadele İçin İşgal Gerekli

Halevi, Hamas’ı yenmek için bölgedeki ve nüfustaki kontrolün şart olduğunu belirterek, “Üst düzey komutanlar, Hamas ile mücadelenin toprak ve nüfus kontrolü olmadan imkansız olduğunu anlamaya başladı” dedi. Rehine anlaşması görüşmeleri hakkında konuşan Halevi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma olasılığının bulunmadığını vurguladı.

İnsani Kriz Büyüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze’ye karşı başlattığı savaşta en az 921 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023’den bu yana ölenlerin sayısı ise 50 bini aştı. Ocak sonunda varılan ateşkes anlaşması sonrası savaşın biteceği umulurken, İsrail anlaşmanın ikinci aşamasını reddederek Hamas’a “maksimum baskı” uygulama stratejisini sürdürdü.

Ateşkesi Sık Sık İhlal Ediyorlar

İsrail, ateşkesi sık sık ihlal ederek birçok Filistinlinin ölümüne yol açtı. 18 Mart’ta düzenlediği şafak öncesi saldırıda 183’ü çocuk olmak üzere 400 Filistinli katledildi. Hamas, tarafların orijinal üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini ısrarla dile getiriyor.

Gazze’de Açlık Sorunu

İsrail’in 2 Mart’ta sınırları kapatması ve insani yardımları engellemesi, Gazze’yi bir kez daha kıtlığın eşiğine getirdi. BM Dünya Gıda Programı’nın Filistin Direktörü, Gazze nüfusunun %90’ından fazlasının gıda güvensizliği yaşadığına dair uyarılarda bulundu.