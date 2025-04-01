İsrailli Vekilden Gazze İçin İşgal Çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023’ten beri durmaksızın sürüyor. Bayram döneminde devam eden bombardımanlar sonucunda pek çok sivil hayatını kaybediyor.

İSRAİL, GAZZE’Yİ İŞGAL ETMELİ

İsrail’in iktidar partisi Likud’un milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi’nde bulunan Filistinlilere dair yaptığı açıklamalarda savaşın doğasının “işgal” olduğunu savunuyor. 103FM Radyosu’na verdiği demeçte Halevi, Gazze’de tam bir kontrol sağlanmasının şart olduğunu belirterek, “Bölgeyi işgal edip düşmandan arındırmak istiyoruz, aksi takdirde çocuklarınızı öldürüp torunlarınızı kaçıracaklar.” şeklinde konuştu.

HAMAS’A KARŞI KONTROL ŞART

Halevi, Hamas’ın üstesinden gelmek için bölge ve nüfusun kontrol altına alınması gerektiğini öne sürüyor. “Üst düzey komutanlar, Hamas ile mücadelenin toprak ve nüfus kontrolü olmadan imkansız olduğunu anlamaya başladı” değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca, rehine-anlaşması görüşmeleri üzerine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma olasılığının olmadığını da ifade etti.

İNSANİ DRAM DERİNLEŞİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırılarda en az 921 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana ölü sayısının ise 50 bini aştığı bildiriliyor. Ocak sonunda varılan bir ateşkes anlaşmasının ardından savaşın sona ereceği umulurken, İsrail, anlaşmanın ikinci aşamasını reddederek Hamas’a “maksimum baskı” uygulama stratejisini sürdürdü.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYORLAR

İsrail, ateşkesi defalarca ihlal ederek birçok Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 18 Mart’ta düzenlenen bir saldırıda 183’ü çocuk olmak üzere toplamda 400 Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas, her iki tarafın da orijinal üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini ısrarla vurguluyor.

GAZZE’DE AÇLIK KRİZİ BAŞ GÖSTERİYOR

İsrail’in 2 Mart’ta sınırları kapatarak insani yardımları engellemesi, Gazze’yi tekrar kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya getirdi. BM Dünya Gıda Programı’nın Filistin Direktörü, Gazze nüfusunun %90’ından fazlasının gıda güvensizliği sorunuyla karşılaştığına dair uyarılarda bulunuyor.