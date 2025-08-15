Haberler

İsrailli Yerleşimciler Filistinlilere Saldırdı

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISI

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanıyor. Son günlerde yaşanan bu şiddet eylemleri, Filistinlilere yönelik artan saldırıların bir parçası olarak kaydediliyor.

MOLOTOF KOKTEYLLERİYLE SALDIRILAR

Filistin basınında aktarılan bilgilere göre, silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’nın güney kısmındaki Susya köyü ile merkez bölgesindeki Atara köyüne molotof kokteylleriyle saldırdı. Bu saldırılar sonucunda evler ve araçlar alev aldı. Yapılan olaylarda çok sayıda Filistinli yaralanmışken, İsrail basınında saldırılar nedeniyle hiçbir yerleşimcinin gözaltına alınmadığı bilgisi verildi.

Haberler

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Ziyaret Etti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti, askerlere teşekkür etti ve köyleri gezerek halkın isteklerini dinledi.
Haberler

Erzincan’da Taş Düşmesiyle Yaralanma Olayı

Erzincan-Çayırlı yolunda taş duvar inşaatı sırasında bir duvarın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının stabil olduğu bildirildi.

