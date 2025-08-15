İsrailli Yerleşimciler Filistinlilere Saldırdı

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISI

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanıyor. Son günlerde yaşanan bu şiddet eylemleri, Filistinlilere yönelik artan saldırıların bir parçası olarak kaydediliyor.

MOLOTOF KOKTEYLLERİYLE SALDIRILAR

Filistin basınında aktarılan bilgilere göre, silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’nın güney kısmındaki Susya köyü ile merkez bölgesindeki Atara köyüne molotof kokteylleriyle saldırdı. Bu saldırılar sonucunda evler ve araçlar alev aldı. Yapılan olaylarda çok sayıda Filistinli yaralanmışken, İsrail basınında saldırılar nedeniyle hiçbir yerleşimcinin gözaltına alınmadığı bilgisi verildi.