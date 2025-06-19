İsrailli Yetkili, ABD’nin Kararını Bekliyor

İSRAİL’DEN ABD’YE YÖNELİK BEKLENTİLER

İsrailli bir yetkili, ABD’nin İran’ın nükleer programına yönelik saldırılara katılıp katılmayacağının 24-48 saat içinde netleşeceğini duyurdu. Bu süreç içinde, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılacağına dair spekülasyonlar sürmekte. İsrail basınında yer alan, kimliği açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberlere göre, ABD’nin saldırılara katılmasının beklendiği ifade edildi.

TRUMP ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANDI

İsrailli yetkili, “Beklenti katılmaları yönünde ama kimse onları zorlamıyor. Kendi kararlarını kendileri vermek zorundalar” diyerek, ABD’nin dahil olup olmayacağına dair belirsizlik vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantıdan sonra henüz bir açıklama yapılmadı.

HEDEFLERİN BELİRSİZLİĞİ

İsrailli yetkilinin açıklamaları, uluslararası siyasetteki durumun ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. İleriye dönük atılacak adımlar ve stratejiler, ABD’nin kararlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Bu konu, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.