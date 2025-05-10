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İsrailli Yetkili, Savaş 2 Yıl Sürebilir

İSRAİL’İN GAZZE STRATEJİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İsrail’deki bir emniyet yetkilisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarının iki yıl daha sürebileceğini belirtti. İsrail Kanal 12 televizyonu aracılığıyla yapılan haberde, kimliği açıklanmayan yetkili, “Hamas’ı yenmek için Gazze’deki şiddetli çatışmaların en az 2 yıl sürebileceğini” ifade etti. Bu yetkili, operasyonu tamamlamak için “muhtemelen iki yıla ihtiyaçları olacağını” dile getirdi.

GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ VE PLANLAR

İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 28 Nisan’da Kudüs’te gerçekleştirdiği bir konferansta, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını 12 ay daha devam ettireceklerini aktardı. Bunun yanı sıra, İsrail güvenlik kabinesi, 5 Mayıs’ta Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi yönünde bir planı onayladı. Bu plan, Gazze’de daha fazla alanın işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini içeriyor.

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