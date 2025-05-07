İsrailli Yetkililer ABD Başkanı İçin Çabalar

İSRAİL’İN LOBİ FAALİYETLERİ

İsrailli yetkililerin 13 Mayıs’ta başlayacak Orta Doğu turu çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e de uğraması için lobi çalışmaları yürüttüğü iddia ediliyor. Axios haber sitesinin iki ayrı İsrailli yetkiliye dayanarak ilettiği bilgide, bu lobi çabalarının Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde hızlandığı ifade ediliyor.

YETKİLİLERİN GÖRÜŞMELERİ

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in, Trump’ın Orta Doğu turu sırasında İsrail’i ziyaret etmesi için Beyaz Saray’a bir öneride bulunduğu aktarılıyor. Özellikle İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, bu talebiyle gün içerisinde Washington’a gitmesi planlanıyor. Dermer, bu ziyareti sırasında Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere yüksek düzeyde yetkililerle buluşacak.

ATOM MADDE GÖRÜŞMELERİ

Ziyaret sırasında, tarafların İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin yanı sıra Gazze’ye yönelik saldırıları ele alması bekleniyor. Bununla birlikte, Dermer’in Trump’ın Orta Doğu turunda bir araya geleceği liderlerle yapılacak görüşmelerde “ortak bir tutum” oluşturma konusunu da gündeme getireceği bilgisi veriliyor. Beyaz Saray gazetecisi Karoline Leavitt, Trump’ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini duyurmuştu.