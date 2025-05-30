İsrailliler Barış İçin Yürüyüş Yapıyor

İSRAİLLİLERİN BARIŞ TALEPLERİ SÜRÜYOR

Batı Kudüs’te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması amacıyla yürüyüş düzenleyen bazı İsrailliler, ülkelerinin yol açtığı insanlık felaketinin sona ermesini istediklerini belirtiyor. İnsan Hakları İçin Hahamlar örgütünden Yael Burgan, Dolev Assaf ve Avi Dabush, yürüyüş sonrası yaptıkları açıklamalarda, barış talebiyle gösteri yapmalarının sonucunda kendi toplumlarından baskı gördüklerini ifade etti.

GÜVENİLMEZ YOLU SEÇMEK İSTEMİYORLAR

Burgan, “Daha fazla kan, nefret, savaş, insanların ölümü yolunu seçiyorlar” diyerek, Gazze’de yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü ve yas hissettiğini vurguladı. İsrail hükümeti ve toplumuna eleştirilerde bulunan Burgan, barış istemeyi bir görev olarak gördüğünü aktardı. Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için gösteriler yaptıklarını, bu nedenle baskı ve saldırılara maruz kaldıklarını belirtti. “Barış yolunu seçtiğimiz ve diğer tarafı (Filistinlileri) insan olarak gördüğümüz için saldırıya uğruyoruz.” dedi. Açlık çekmenin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Burgan, her İsraillinin aynı görüşte olmadığını, sivillerin aç bırakılmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

ÜMİTSİZ FAKAT DAYANIŞMADA BULUNUYORLAR

Dolev Assaf, Gazze halkı için ümitsiz olduğunu belirtti ve “Ümitli olmak, şu anda insanlar için zor, özellikle Gazze’deki halk için. Sadece buradaki halkla dayanışma sergileyebiliriz.” diyerek, insanların yaşadığı açlık ve sürdürülen bombardımanın sona ermesini temenni etti. Gıdanın her insan için temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Assaf, “Herkese yetecek kadar gıda var. Keşke bu kadar çok insanın durumunun ne olacağını belirlemek böylesine faşist bir hükümetin elinde olmasa.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail basınının Gazze’de neler yaşandığını gizlediğini vurgulayarak, “İsrail basını, Gazze’den seslerin duyulmasına izin vermiyor.” dedi.

İNSANLIK DRAMI İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Avi Dabush, savaşı sona erdirmek için yüksek sesle çağrıda bulunarak, diplomatik bir çözüm, diyalog ve iyileşme sürecinin başlaması gerektiğini dile getirdi. “İnsani açıdan baktığımızda, insanların evsiz hale getirilmesi, öldürülmesi, aç bırakılmasına karşıyız.” diyen Dabush, bu nedenle savaşı sonlandırma gereğinin arttığını ifade etti. İsrail medyasının yaşananları aktarmadığını kaydeden Dabush, “Bizler inançlı insanlar olarak karanlıkta kalanları görmekle mükellefiz.” açıklamasında bulundu. Gazze yakınlarında yaşadığını ve oradaki gerçekliği yakından bildiğini de sözlerine ekledi.