İsrailliler, Filistinlilere ait evlere saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI ARTMAKTA

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesinde, Filistinlilere ait 7 evi ve 5 aracı ateşe verdi. Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, bu olayın beldenin birkaç gün içinde ikinci kez yaşandığını, ”Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin beldenin kuzey ve güney topraklarının yanı sıra komşu Mezraa eş-Şarkiye köyüne de saldırı düzenlediğini” söyledi.

HEDEF ALANLARDAKİ KİŞİLER TEHLİKE ALTINDA

Tavafişe, İsraillilerin Sincil beldesi ve Mezraa eş-Şarkiye köyünde 7’den fazla evi ve 5 aracı ateşe verdiğini belirtti. Saldırganların, daha önce hedef alınan bölge yakınlarına çadır kurduğunu ifade eden Tavafişe, ”Ellerinde silah, sopa ve taşlar bulunan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu büyük gruplar, evlere saldırdı ve ateşe verdi” diye ekledi. Bu durumun, İsraillilerin Gazze’ye yönelik savaşı fırsat bilerek geniş arazileri ele geçirmeye çalışmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Tavafişe, geçen pazartesi günü, İsraillilerin beldede yangınları söndürmeye çalışan bir Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını dile getirdi. Filistinli çiftçi Ahmed Halil, ”Ağaçlarımı suluyordum, yerleşimciler bana saldırdı. Bombalar attılar ve beni kovalayıp saldırdılar, sonra da evlere bombalar atıp yaktılar” dedi. Halil, komşusunun evinin yanmasından bu yana kendini güvende hissetmediğini ifade etti.

ŞİDDET GÖRÜYORLAR

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Sincil’e saldırdığını ve Filistinlilerin mülklerini yaktığını belirtti. 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu tarihten itibaren, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171’i çocuk olmak üzere, 955 Filistinli hayatını kaybetti. 7 binden fazla Filistinli yaralanırken, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

GAZZE İLE BİRLİKTE BASKILAR DAHA DA ARTIYOR

Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına ”Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılar, birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile bu bölgedeki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında işgaline devam ediyor.