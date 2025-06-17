İsrailliler Yatlarla Kıbrıs’a Gidiyor

İSRAİLLİLERİN GÜNEY KIBRIS’A GÖÇÜ

Yaşanan çatışmalar sebebiyle İsrail’i yatlarıyla terk eden yerleşikler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin denetimindeki bölgelere yöneldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait olan Alfa TV’nin aktardığına göre, İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlıklar neticesinde ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler, öncelikle Limasol ve Aya Napa gibi Rum kesimindeki marinalara ulaşmaya başladı. Haberde, marinalarda İsrail’den gelen yat trafiğine dikkat çekilirken, ilgili kurumların bu gelişmeler karşısında hazır durumda olduğu ve tüm limanlarda güvenlik kontrollerinin artırıldığı belirtildi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASININ SONUCU

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybetmesiyle birlikte toplamda 224 sivil can kaybı yaşandığı açıklandı. İran ordusunun ise İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.