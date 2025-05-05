İsrailliler Zeytin Ağaçlarını Kesti

Zeytin Ağaçlarının Kesimi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah kentinde yer alan Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti. Çiftçi Mustafa Ebu Zelef, Ramallah’ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesinde yaklaşık 100 zeytin ağacının kesildiğini ifade etti. Ebu Zelef, sökülen ağaçların 12 yaşından büyük olduğunu belirtti ve beldenin saldırıya maruz kaldığını söyledi.

İsrail Ordusunun Rolü

Ebu Zelef, “Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kötülüğünden ne insan ne taş ne de ağaç kaldı. İsrail ordusu Batı Şeria’da, Gazze’ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak soykırım uyguluyor.” diyerek durumu özetledi. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmasıyla beraber, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış görüldü.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

7 Ekim 2023’ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171’i çocuk olmak üzere 960’tan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süreçte 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.