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Issızdere Köyü Traktörlü Bayram Konvoyu Düzenledi

KOMŞU KÖYE RENGARENK KONVOY

Bursa’nın Issızdere köyünde, çiftçiler geleneksel bayramlaşma geleneğini yeni bir şekilde sürdürüyor. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, köyde yer alan çiftçiler, traktörleriyle kilometrelerce süren bir konvoy oluşturarak komşu köy Kozağacı’na ulaşmak için yola çıktı. Bu etkinlik, köy sokaklarında canlı ve renkli görüntüler oluşturdu. Bayramlaşma merasimi, köydeki tüm çiftçilerin katılımıyla neşeli bir atmosferde gerçekleşti. Her bir traktör, sürücüsüyle birlikte Kozağacı köyünün merkezine kadar uzun bir sıra oluşturdu.

BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Traktör konvoyunun ardından, köylüler birbirleriyle bayramlaşıp bayramın huzurunu paylaşıyor. Issızdere köyü sakinleri, bu geleneği her yıl tekrar ettiklerini ifade ederek, bayramın sadece bir tatil olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken bir zaman dilimi olduğunu vurguluyor. Köydeki herkesin katıldığı bu etkinlik, bayram sevincini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda köydeki sosyal bağları güçlendiriyor.

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