İşsizlik maaşında yeni düzenleme

AK Parti, yaşlılık aylıklarında 1000 TL’nin alt sınır olması, işsizlik maaşında 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılması ve kira artışındaki değişiklikleri Meclis’e sundu.

Düzenleme; kira bedellerinde TÜFE’nin artış oranının baz alınması Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeriyor.

Teklifin olduğu gibi yasalaşması getirilecek yeniliklerden dikkat çekenler şöyle:

– Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı’na geçiyor.

– İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı, hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

– Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

– Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.

– Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor

NTV