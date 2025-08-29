İşsizlik Oranı Düşüyor, Güven Artıyor

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8 düzeyine inmiştir. Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendiriyor” dedi.

KADINLAR VE GENÇLER ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİ

Yılmaz, kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik oranının azaldığını ve istihdam seviyesinin yükseldiğini ifade etti. Gençlerde iş gücüne katılma oranının arttığını belirten Yılmaz, “İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15 düzeyine; kadınlarda ise 1,6 puan azalarak yüzde 10,9’a gerilemiştir” dedi.

Yılmaz ayrıca, makroekonomik ve finansal istikrarın istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynadığını vurguladı. “Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmayı ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. “Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.