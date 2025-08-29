İşsizlik Oranı Düşüyor, İstihdam Artıyor

İŞSİZLİK ORANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Bakan, “İşsizlikle etkin mücadeleyi ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Programımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek, istatistiklerin olumlu seyrini vurguladı. Temmuzda işsiz sayısının bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişiye düştüğünü belirten Işıkhan, işsizlik oranının ise yıllık bazda 0,9 puan azaldığını ve yüzde 8 seviyesine gerilediğini ifade etti.

İSTİHDAMDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bakan Işıkhan, istihdam edilenlerin sayısının aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştığını bildiriyor. İstihdam oranının yüzde 49,1 seviyesini koruduğunu aktaran Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının da bir önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azaldığını ve bu oranın yüzde 15 olarak gerçekleştiğini söyledi. Gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen programların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini vurgulayan bakan, genç nüfusta istihdam oranının bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan artarak yüzde 40,9’a yükseldiğini belirtti.

ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bakan Işıkhan, “Ülkemizin büyümesine üreterek, çalışarak, istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz” diyerek geleceğe yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Bu bulgular, iş gücü piyasasında yaratılan olumlu dinamiklerin ve sürdürülen politikaların etkilerini ortaya koyuyor.