İşsizlik Oranı Yüzde 8,7’ye Geriledi

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Işıkhan, “TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7’ye geriledi” ifadesini kullandı.

İSTİHDAMDA TARİHİ ZİRVE

Işıkhan, ayrıca yıllık bazda istihdam ve işgücüne katılım oranının tarihi zirveye ulaştığını belirtti. “İstihdam sayımız ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldi” diyen Işıkhan, işgücünün 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye ulaştığını söyledi. İstihdam oranının 1,2 puan artarak yüzde 49,5 olduğunu, işgücüne katılım oranının ise 0,9 puan artışla yüzde 54,2 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

GELECEK İÇİN HEDEFLER

Bakan Işıkhan, “Tarihin en yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.