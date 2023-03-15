İşsizlik rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kritik veriyi açıkladı. TÜİK, ülkedeki işsiz sayısını 3 milyon 424 bin kişi olarak duyurdu.

Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu ve Ağustos 2022’den bu yana ilk kez tek haneye düştü. Türkiye’nin işsiz sayısı 3 milyon 424 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Böylece; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre; işsizlik Ağustos 2022’den bu yana ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın ağustos ayında işsizlik yine 9,7 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2 oldu.