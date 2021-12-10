İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu.

Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %46,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,0 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,1, istihdam oranı %33,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %33,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,4’ü hizmet sektöründe yer aldı

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,0’ı tarım, %21,5’i sanayi, %6,1’i inşaat, %55,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.