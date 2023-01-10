İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kritik veriyi açıkladı. TÜİK, işsizliğin kasım ayında yüzde 10,2 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ekimde de yüzde 10,2 seviyesindeydi.

İşsiz sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak ölçüldü.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 17,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 54

İşgücü kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.