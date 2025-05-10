İşsizlik Rakamları Tek Haneli Seyrediyor

İŞSİZLİK RAKAMLARI TEK HANELİ SEYREDİYOR

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, işsizlik oranları tek haneli rakamlara inmeye başladı. Üretimden ihracata kadar birçok hedefe sahip olan firmaların işçi talebi yükselirken, hangi sektörde en fazla açık bulunduğu da dikkat çekiyor. Türkiye İş Kurumu, nisan ayına dair önemli bir veri paylaştı. İŞKUR’un verilerine göre, en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan meslek grupları netleşti. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla toplamda 78 bin 579 erkek (%64.3) ve 43 bin 692 kadın (%35.7) olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirildi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 437 bin 291 işe yerleştirme gerçekleşti.

SEKTÖRE GÖRE İŞE YERLEŞTİRMELERİN DAĞILIMI

Ocak-Nisan dönemi incelendiğinde, 2025 yılı itibarıyla sektörler arasında en fazla işe yerleştirme, sanayi sektörünün ‘imalat’ alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en sık işe yerleştirme, sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı”, “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı. İŞKUR’un nisan ayı verilerine dayanan raporunda, açık iş sayısı 210 bin 116 olarak belirlendi. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 743 bin 951 açık iş kaydedildi. Açık işlerin büyük çoğunluğunun özel sektörden alındığı görüldü. Sektörler açısından en fazla açık iş, imalat sanayi sektöründe meydana geldi. En çok açık olan pozisyonlar ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)”, “Turizm ve Otelcilik Elemanı” ve “reyon görevlisi” olarak sıralandı.