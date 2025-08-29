İşsizlik Temmuz’da 2 Milyon 828 bin

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2025 dönemine ait işsizlik verileri açıklandı. Bu verilere göre, temmuz ayında 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi seviyesine düştü. İşsizlik oranı da 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,0 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranı, önceki aya göre 3,1 puan azalıp yüzde 29,6 seviyesine geldi.

İSTİHDAMDA DEĞİŞİM YOK

TÜİK’in açıkladığı İşgücü İstatistiklerine göre, 15 yaş ve üzerindeki kişilerin işsizlik sayısı Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 164 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilen kişi sayısı, önceki aya göre 18 bin artarak 32 milyon 582 bin kişi oldu ve istihdam oranı sabit kalarak yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak belirlendi. Ancak işgücü, Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI AZALDI

15-24 yaş aralığında bulunan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 olarak belirlendi. Bu grup içerisinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 tahmin edildi. İşgücü istatistikleri arasında önemli bir yer tutan, istihdam edilenlerin mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılan haftalık ortalama çalışma süresi ise Temmuz’da bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat seviyesine ulaştı.

GİDEREK AZALAN ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,1 olarak hesaplandı. Ayrıca işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.