İşsizlik Temmuz’da 2 Milyon 828 Bin

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemi işsizlik verilerini duyurdu. Bu verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsiz sayısı Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 164 bin kişi düşerek 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,0 seviyesine indi. Geniş tanımlı işsizlik ise 3,1 puan azalma ile yüzde 29,6 olarak kaydedildi.

İSTİHDAM ORANI DEĞİŞMEDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişmeyerek yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 ve kadınlarda yüzde 32,4 olarak belirlendi. Ancak işgücü, Temmuz 2025 döneminde 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan gerileyip yüzde 53,3 seviyesine düştü. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

15-24 yaş grubundaki genç bireylerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 seviyesine geriledi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 2025 yılı Temmuz ayında 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

GELİŞMİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DÜŞÜYOR

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 seviyesine geldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1 olarak tahmin edilirken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 seviyesinde gerçekleşti.