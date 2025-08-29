İşsizlik Temmuz’da 2 Milyon 828 Bin

İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ VARDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ait işsizlik verilerini açıkladı. Temmuz ayında 15 yaş ve üzeri bireylerde işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık bir azalma ile yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, geniş tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 3,1 puan gerileyerek yüzde 29,6 oldu.

İSTİHDAM ORANI DEĞİŞMEDİ, İŞ GÜCÜ AZALDI

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; istihdam edilenlerin sayısı Temmuz 2025’te bir önceki aya nispeten 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişmeyerek yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak belirlendi. İşgücü, bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak tespit edildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan düşerek yüzde 15,0 seviyesine geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi. Temmuz 2025’te istihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki ay ile kıyaslandığında 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak belirlendi.

GİDEN TANIMLI İŞSİZLİKTE AZALMA

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.